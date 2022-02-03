Пєсков назвав RT не просто російським ЗМІ, а міжнародним. Рупор Кремля вважає ситуацію "очевидною".

До теми У Німеччині заблокували мовлення Russia Today: Росія погрожує відповіддю

Пєсков пригрозив Німеччині заходами з боку МЗС

Це ні що інше – як зазіхання на свободу слова. Ми можемо тільки шкодувати у зв'язку з цим,

– сказав Пєсков.

Щодо того, як Росія відповість на ці кроки, то Пєсков не уточнив. Мовляв, "МЗС про це оголосить" і "забігати наперед не потрібно".

Рішення щодо німецькомовної редакції RT ухвалили 2 лютого

Зазначимо, що Комісія з ліцензування та нагляду Німеччини ухвалила рішення щодо телеканалу RT DE 2 лютого. Причина – відсутність оформленого національними регулюючими органами дозволу.

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Як відреагували у МЗС Росії

У МЗС Росії зазначили, що будуть вжиті заходи до акредитованих в Росії німецьких ЗМІ.

Мовиться також і про інтернет-посередників, які видалили акаунти RT зі своїх платформ.

Розкритикували у Москві і дії ОБСЄ, яка "мовчить" щодо заборони каналу.

Рейтинг брехливих заяв Росії про Україну у 2021 році: