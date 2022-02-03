Как говорится в сообщении на сайте регулятора, комиссия по лицензированию и надзору за СМИ 1 февраля запретила вещание на территории страны RT DE (Russia Today Deutschland). Причем как через Интернет, так и через спутники.

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В ЕС также противостоят пропаганде Кремля: немцы заблокировали Russia Today

Каналу RT DE не предоставили лицензию на вещание в Германии (такое решение принял государственный регулятор 1 февраля). Но, что удивительно, российский вещатель и не подавал на это заявку.

Вот интересный факт: ранее немецкоязычный RT транслировал свои программы в Германии на основании лицензии, выданной в очень дружественной России стране – Сербии.

Но германское законодательство такого не разрешает, если офис компании расположен на ее территории (а он в Берлине).

Справка: Russia Today – созданная в 2005 году государственная многоязычная телекомпания, как пишет Википедия, ориентированная на заграницу. Ее полностью финансирует Кремль, поэтому в эфирах каналов RT звучит главным образом прокремлевская пропаганда.

Российское правительство пригрозило ответом

В российском МИД отреагировали на решение германского регулятора по запрету работы RT DE.

Кремль угрожает судиться против германских вещателей.

А еще – заблокировать германские СМИ в России.

У нас нет другого выбора, кроме как начать реализацию ответных мер по аккредитованным в России германским СМИ,

– заявили россияне.

Напомним : Германия остановила спутниковое вещание немецкоязычного канала Russia Today еще в конце 2021 года. А несколько ранее компания YouTube заблокировала два немецких канала Russia Today.

К слову, в эти же дни: