Как говорится в сообщении на сайте регулятора, комиссия по лицензированию и надзору за СМИ 1 февраля запретила вещание на территории страны RT DE (Russia Today Deutschland). Причем как через Интернет, так и через спутники.

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Каналу RT DE не предоставили лицензию на вещание в Германии (такое решение принял государственный регулятор 1 февраля). Но, что удивительно, российский вещатель и не подавал на это заявку.

Вот интересный факт: ранее немецкоязычный RT транслировал свои программы в Германии на основании лицензии, выданной в очень дружественной России стране – Сербии.

Но германское законодательство такого не разрешает, если офис компании расположен на ее территории (а он в Берлине).

Российское правительство пригрозило ответом

В российском МИД отреагировали на решение германского регулятора по запрету работы RT DE.

  • Кремль угрожает судиться против германских вещателей.
  • А еще – заблокировать германские СМИ в России.

У нас нет другого выбора, кроме как начать реализацию ответных мер по аккредитованным в России германским СМИ,
– заявили россияне.

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