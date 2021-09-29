Россияне утверждают, будто такое решение спровоцировано "подачей информации, неудобной для немецкой официальной власти".

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Пропагандисты врали о коронавирусе

Пресс-служба Google объяснила решение YouTube по удалению Russia Today тем, что российское СМИ распространяло ложную информацию о коронавирусе.

В YouTube есть четкие правила сообщества, в которых указано, что разрешено на платформе. RT DE объявили предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила ложной информации о коронавирусной инфекции. Это привело к прекращению их прав на публикацию видео,

– объяснили в Google.

Россияне выдумывают свои причины и хотят мести

В МИД России заявили, что решение блокировки канала имеет единственную цель – "заглушить источники информации, которые не укладываются в комфортный для немецкого официоза медийный фон".

"С учетом характера события, которое полностью вписывается в логику развязанной против России информационной войны, принятие соответствующих симметричных мер по поводу немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, будет не только уместным, но и необходимым", – заявили российские "дипломаты".

Россияне убеждены, что такие меры будут "единственным возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации".