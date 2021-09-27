Как сообщает ФСБ, молодые люди якобы готовили террористический акт в Республике Башкортостан. Их целью был один из объектов правоохранительных органов.

Важно Сторонников Путина прижмут: США могут увеличить помощь Украине

"Террористы" с портретом Бандеры

В Уфе ФСБ задержала 5 молодых людей в возрасте 18 –20 лет. Им приписывают участие в неонацистской группировке и подготовку террористического акта.

По адресам их проживания и в тайнике, который они якобы организовали, изъяли:

самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза,

9 единиц холодного оружия,

инструкции по изготовлению взрывных устройств,

Также у "террористов" нашли портреты главарей Третьего Рейха, Степана Бандеры и националистическую атрибутику. Правда, на оперативном видео, которое распространили в соцсетях, этих находок не видно.

Как ФСБ задержала "террористов" в Уфе: смотрите видео

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям о подготовке к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обратите внимание! Террористические угрозы недавно получила власть Луганщины. Аноним обещал подорвать объекты.