Як повідомляє ФСБ, хлопці начебто готували терористичний акт в Республіці Башкортостан. Їхньою ціллю був один з об'єктів правоохоронних органів.
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"Терористи" з портретом Бандери
В Уфі ФСБ затримала 5 хлопців віком 18 – 20 років. Їм приписують участь у неонацистському угрупованні і підготовку терористичного акту.
За адресами їхнього проживання і в сховку, який вони начебто організували, вилучили:
- саморобну вибухову речовину і компоненти для його синтезу,
- 9 одиниць холодної зброї,
- інструкції з виготовлення вибухових пристроїв,
Також у "терористів" знайшли портрети ватажків Третього Рейху, Степана Бандери та націоналістичну атрибутику. Щоправда, на оперативному відео, яке поширили у соцмережах, цих знахідок не видно.
Як ФСБ затримала "терористів" в Уфі: дивіться відео
Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи за статтями про підготовку до терористичного акту і незаконне виготовлення вибухових речовин. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.