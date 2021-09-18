Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що люди, які погрожують терактами, мають на меті залякати жителів міста та області. Ворог хоче дестабілізувати ситуацію на територіях, які й так потерпають від збройної агресії Росії.

Зауважте На Донбасі СБУ відпрацювала "теракт на залізничному вокзалі"

Гайдай запевнив, що правоохоронці оперативно працюють над ситуацією.

"У нас є цинічний ворог"

Глава ОДА зауважив, що попри цинічного ворога з Півночі, є антиукраїнські сили також всередині країни. Політик наголосив: факт існування "п'ятої колони" і прибічників ворога серед земляків є небезпечним фактором впливу в регіоні.

Вороги роблять усе, аби дестабілізувати ситуацію. Зокрема, використовують саботаж, диверсії, фейки у соцмережах.

За словами Гайдая, ця провокація може бути спробою перевірити міць місцевих інституцій на тлі загострення на Донбасі. Як приклад глава ОДА назвав обстріл міста Щастя.

Ворожі до України сили готові до будь-яких кроків, аби залякати і придушити будь-який супротив,

– наголосив Гайдай.

Політик зауважив, що мета ворога – якнайбільше втрат серед населення.

"Ворогу все одно, хто стане жертвою, незважаючи на мову спілкування, віросповідання і політичні погляди. У цьому і полягає сутність такого явища, як тероризм", – наголосив глава ОДА.

Він закликав людей зберігати спокій та дотримуватись особистої безпеки.

Обстріл Щастя: головне