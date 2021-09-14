У спецслужбі наголосили, що тренування пройшли в умовах, максимально наближених до реальних.

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Деталі тренування СБУ на випадок теракту на залізничному вокзалі

Головне управління спецслужби у Донецькій та Луганській областях провело контрдиверсійні навчання у районі проведення ООС. Цього разу тренувалися у Сватовому, що на Луганщині.

За легендою, умовні диверсанти вчинили терористичний акт на залізничному вокзалі, підірвавши 2 вибухових пристрої. Ще 2 вибухам правоохоронцям вдалося запобігти, завчасно виявивши місця закладення вибухівки.

Перехожих із прилеглої до залізничного вокзалу території оперативно евакуювали.

Учасники тренувань успішно відпрацювали

алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам;

навички пошуку і знешкодження вибухових пристроїв, евакуації населення, ліквідації наслідків диверсії.

У тренуваннях взяли участь представники

регіональних підрозділів Служби безпеки України,

Національної поліції,

Держслужби з надзвичайних ситуацій,

органів державної влади та місцевого самоврядування.

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Текст повідомлення управління СБУ у Донецькій та Луганській областях:

На Луганщині СБУ провела контрдиверсійні навчання

Головне управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях провело чергові контрдиверсійні навчання у районі проведення операції Об’єднаних сил. Цього разу - у Сватовому на Луганщині.

За легендою умовні диверсанти вчинили терористичний акт на залізничному вокзалі, підірвавши два вибухових пристрої. Два інші вибухи правоохоронцям вдалося запобігти, завчасно виявивши місця закладення вибухівки.

Перехожих із прилеглої до залізничного вокзалу території оперативно евакуювали.

Тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних.

За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБ України у Донецькій та Луганській областях учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам та навички пошуку і знешкодження вибухових пристроїв, евакуації населення, ліквідації наслідків диверсії.

У тренуваннях взяли участь представники регіональних підрозділів Служби безпеки України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.