В спецслужбе подчеркнули, что тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.

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Тренировка СБУ на случай теракта на железнодорожном вокзале

Главное управление спецслужбы в Донецкой и Луганской областях провело контрдиверсионные учения в районе проведения ООС. На этот раз тренировались в Сватово Луганской области.

По легенде, условные диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав 2 взрывных устройства. Еще 2 взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заблаговременно обнаружив места заложения взрывчатки.

Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали.

Участники тренировок успешно отработали

алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз;

навыки поиска и обезвреживания взрывных устройств, эвакуации населения, ликвидации последствий диверсии.

В тренировках приняли участие представители

региональных подразделений Службы безопасности Украины,

Национальной полиции,

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям,

органов государственной власти и местного самоуправления.

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Обратите внимание! Служба безопасности Волыни провела антитеррористические учения в приграничных с Беларусью районах. Работники СБУ противостояли мнимым диверсантам, которые хотели "взорвать" Ровненскую АЭС.

Текст сообщения Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях:

На Луганщине СБУ провела контрдиверсионные учения

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело очередные контрдиверсионные учения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз – в Сватово Луганской области.

По легенде условные диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав два взрывных устройства. Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заблаговременно обнаружив места заложения взрывчатки.

Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали.

Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.

По оценкам координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Донецкой и Луганской областях участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз и навыки поиска и обезвреживания взрывных устройств, эвакуации населения, ликвидации последствий диверсии.

В тренировках приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.