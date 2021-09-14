"Підриви" на атомній електростанції планувала група умовних диверсантів. Проте їм не вдалось проникнути на територію АЕС, за легендою, вони втекли.

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Тренували затримання двох груп диверсантів

Противники намагались дістатись до державного кордону і розділились на дві групи. Співробітники Служби безпеки тренували затримання першої групи біля пункту пропуску "Прикладники". З другою групою "розібрались" у лісі – біля покинутої будівлі.

Які сили взяли участь у навчаннях:

Регіональні підрозділи СБУ Волинської та Рівненської областей;

Волинські та рівненські підрозділи Нацгвардії;

Держприкордонслужба;

Нацполіція та Патрульна поліція.

У координаційній групі Антитерористичного центру при Управлінні СБУ на Волині оцінили навчання, як успішні. Кажуть, що учасники відпрацювали взаємодію при запобіганні терористам та диверсантам.

Дивіться відео з навчань:

У Білорусі відбуваються масштабні навчання "Захід-2021"

Зазначимо, що 9 вересня на території Білорусі стартували масштабні військові навчання "Захід-2021". Участь у них беруть російські та білоруські військові. У ЗСУ уважно стежать за тренуванням сил на території північного сусіда.

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Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв наголосив, що не вважає, що це – реальна загроза нападу, проте українська армія до цього напоготові.

