"Подрывы" на атомной электростанции планировала группа условных диверсантов. Однако им не удалось проникнуть на территорию АЭС, по легенде, они сбежали.

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Тренировали задержание двух групп диверсантов

Противники пытались добраться до границы и разделились на две группы. Сотрудники Службы безопасности тренировали задержание первой группы возле пункта пропуска "Прикладники". Со второй группой "разобрались" в лесу – возле заброшенного здания.

Какие силы приняли участие в учениях:

Региональные подразделения СБУ Волынской и Ровенской областей;

Волынские и ровенские подразделения Нацгвардии;

Госпогранслужба;

Нацполиция и Патрульная полиция.

В координационной группе Антитеррористического центра при Управлении СБУ на Волыни оценили учения, как успешные. Говорят, что участники отработали взаимодействие при предотвращении террористам и диверсантам.

Смотрите видео с учений:

В Беларуси проходят масштабные учения "Запад-2021"

Отметим, что 9 сентября на территории Беларуси стартовали масштабные военные учения "Запад-2021". Участие в них принимают российские и белорусские военные. В ВСУ внимательно следят за тренировкой сил на территории северного соседа.

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Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отметил, что не считает, что это – реальная угроза нападения, однако украинская армия начеку.