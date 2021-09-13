Об этом в авторской программе "Между прочим" с Денисом Казанским и Дмитрием Гнапом на 24 канале заявил политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный. Также в эфире вместе с председателем правления фонда DEJURE Михаилом Жернаковым обсудили внезапную смерть судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца.

К теме После учений "Запад-2021", – Римарук об угрозе полномасштабной войны с Россией

О военных учениях "Запад-2021"

Роман Бессмертный: По легенде (учений – 24 канал), в первые сутки центральная федерация высаживает огромный механизированный десантный корпус в тыл страны, с которой идет война. Основная единица этих сил состоит из десантно-штурмовых групп России, участвовавших в аннексии Крыма, боях на Донбассе и тому подобном.

Мы видим инсценировки и розыгрыш вероятного варианта ведения войны с Украиной. Достигнут ли результата быстро? Я не верю, что Александр Лукашенко, параноидально любящий власть, так быстро сдастся.

О союзе России с Беларусью

Роман Бессмертный: Проблема еще в том, что Лукашенко прекрасно понимает – Украина является одним из ключевых рынков. Беларусь больше зависима от Украины, чем наоборот. Лукашенко в свое время не согласился признать Абхазию, здесь такая же ситуация.

Почему Кремль это позволяет? На самом деле Кремлю не нужна Беларусь. Ему нужны ресурсы. Ему надо превратить Беларусь в такой же привязанный к берегу максимально вооруженный авианосец.

Если Крым направлен на Средиземноморье, на Север Африки, на Ближний Восток, то Беларусь – это авианосец, несущий угрозу странам Скандинавии, Балтии, Украины и центральной Европе.

Путина не интересует ни социальное положение Беларуси, ни уровень развития экономики. Он смотрит на государство как на территорию и на ресурс, чтобы изменить военно-политический баланс в регионе. Это основная задача.

Интересно Лукашенко опасается: Беларусь не допустила на "Запад-2021" большое количество войск России

О санкциях ЕС

Роман Бессмертный: Больше всего сейчас бьет по Лукашенко и белорусской экономике – меры и санкции, которые ввел Европейский Союз.

Дело в том, что очень много составляющих белорусской экономики завязаны на Литву. Вся оптовая торговля находится в колоссальном связи с литовским бизнесом, энергетика – с поляками, часть нефтегазовой индустрии – с Нидерландами.

В результате маневрирующих санкций ряд отраслей стоит на грани выживания. У Лукашенко не было выбора, кроме как платить суверенитетом за решение этих вопросов.

Думаю, не надо преуменьшать тот эффект, который мы видели в действиях Лукашенко. Надо понимать, что Лукашенко параноидально болеет жаждой власти.

Справка. Действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко привели к наложению на него 4 пакетов санкций со стороны ЕС. Сейчас в Европе готовят еще один пакет санкций против белорусского диктатора из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границах.

О смерти судьи Писанца

Михаил Жернаков: Сложно действительно сделать какие-то выводы – хотелось бы сказать, что разберется следствие и суд. Но мы понимаем прекрасно, в каком состоянии находятся следствие и суд.

Мы возвращаемся снова к вопросу, что возможное убийство или внезапную смерть при странных обстоятельствах такого судьи должны расследовать беспристрастно, всесторонне и оперативно. К сожалению, органы правопорядка и правоохранительные органы, и суды в таком состоянии, что рассчитывать на это не приходится.

Очень странные стечения обстоятельств. Ничего не могу утверждать точно, нет доказательств. Но после того, как в таком резонансном деле приняли столько решений, и при таких странных обстоятельствах внезапно умирает судья – это по меньшей мере странно.

Денис Казанский: Означает ли это, что теперь, возможно, изменен ход дела Шеремета?

Важно Умер при странных обстоятельствах: под Киевом нашли мертвым известного судью Писанца

Михаил Жернаков: Судья Писанец был следственным судьей в этом деле. Насколько я понимаю, это не означает рассмотрение дела заново или автоматических процессуальных действий. Это означает, что будет заменен следственный судья.

Это автоматически для дела Шеремета ничего не значит, но действительно стечение обстоятельств очень много.

Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео