Лукашенко говорит, что Беларусь не станет на колени. Более того, санкции он назвал "безмозглыми".
Кстати Путин и Лукашенко окончательно договорились о создании Союзного государства
За новые санкции Лукашенко не переживает
Кроме того, ограничения, по мнению белоруса, бездействуют. Поэтому новых санкций у Лукашенко не боятся.
Хотите жить безопасно – приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти "безмозглые" санкции и унижения наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем,
– сказал Лукашенко.
Он добавил, что западным партнерам следует "вести себя достойно", поскольку в Беларуси есть все для защиты от любых посягательств.
"Хотите помощи – ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", – отметил самопровозглашенный президент.
Санкции в отношении Беларуси: что известно
- Запад вводит санкции против Беларуси по ряду причин. В частности, из-за вероятной фальсификации президентских выборов, насилия во время протестов, нарушения прав человека, давления на оппозицию, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
- В июне 2021 года в ЕС приняли новый пакет санкций против режима Лукашенко. В санкционном списке оказались члены семьи самопровозглашенного президента. Также есть ряд юридических лиц. Под ограничениями теперь и крупные белорусские компании.
- В августе 2021 года США расширили имеющиеся санкции против режима Лукашенко. Указ подписал президент Джо Байден. В частности в Минфине США заявили, что санкции ввели против людей, которых называют "кошельками" режима Лукашенко.
- К американским санкциям присоединилась Великобритания. Ограничения касаются торговой, финансовой и авиационной сфер. Их ввели непосредственно против самого Лукашенко, его сына, министров и глав других ведомств.
- К слову, в ЕС даже назвали условие, при котором отменят санкции. Согласно ей, режим Лукашенко должен придерживаться принципов демократии, а также прекратить репрессии.