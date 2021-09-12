Лукашенко говорит, что Беларусь не станет на колени. Более того, санкции он назвал "безмозглыми".

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За новые санкции Лукашенко не переживает

Кроме того, ограничения, по мнению белоруса, бездействуют. Поэтому новых санкций у Лукашенко не боятся.

Хотите жить безопасно – приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти "безмозглые" санкции и унижения наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем,

– сказал Лукашенко.

Он добавил, что западным партнерам следует "вести себя достойно", поскольку в Беларуси есть все для защиты от любых посягательств.

"Хотите помощи – ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", – отметил самопровозглашенный президент.

Санкции в отношении Беларуси: что известно