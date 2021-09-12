Лукашенко каже, що Білорусь не стане на коліна. Ба більше, санкції він назвав "безмозкими".
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За нові санкції Лукашенко не переживає
Крім того, обмеження, на думку білоруса, є бездіяльними. Тому нових санкцій у Лукашенка не бояться.
Хочете жити безпечно – приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці "безмозкі" санкції й приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо,
– сказав Лукашенко.
Він додав, що західним партнерам слід "поводитись гідно", оскільки у Білорусі є все для захисту від будь-яких зазіхань.
"Хочете допомоги – ведіть себе гідно. Не треба нас вважати якимись другорядними людьми. У нас є все для того, щоб захистити нашу країну від будь-яких зазіхань", – зазначив самопроголошений президент.
Санкції щодо Білорусі: що відомо
- Захід вводить санкції проти Білорусі через низку причин. Зокрема, через ймовірну фальсифікацію президентських виборів, насильство під час протестів, порушення прав людини, тиск на опозицію, примусову посадку літака Ryanair у Мінську та затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
- У червні 2021 року в ЄС ухвалили новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка. У санкційному списку опинилися члени сім'ї самопроголошеного президента. Також є низка юридичних осіб. Під обмеженнями тепер і великі білоруські компанії.
- У серпні 2021 року США розширили наявні санкції проти режиму Лукашенка. Указ підписав президент Джо Байден. Зокрема у Мінфіні США заявили, що санкції ввели проти людей, яких називають "гаманцями" режиму Лукашенка.
- До американських санкцій долучилася Велика Британія. Обмеження стосуються торгової, фінансової та авіаційної сфер. Їх ввели безпосередньо проти самого Лукашенка, його сина, міністрів та глав інших відомств.
- До слова, у ЄС навіть назвали умову, за якої скасують санкції. Відповідно до неї, режим Лукашенка має дотримуватися принципів демократії, а також припинити репресії.