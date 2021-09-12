Лукашенко каже, що Білорусь не стане на коліна. Ба більше, санкції він назвав "безмозкими".

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За нові санкції Лукашенко не переживає

Крім того, обмеження, на думку білоруса, є бездіяльними. Тому нових санкцій у Лукашенка не бояться.

Хочете жити безпечно – приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці "безмозкі" санкції й приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо,

– сказав Лукашенко.

Він додав, що західним партнерам слід "поводитись гідно", оскільки у Білорусі є все для захисту від будь-яких зазіхань.

"Хочете допомоги – ведіть себе гідно. Не треба нас вважати якимись другорядними людьми. У нас є все для того, щоб захистити нашу країну від будь-яких зазіхань", – зазначив самопроголошений президент.

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