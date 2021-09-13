Сценарий учений не конкретизирует противника, но все понимают, россияне и белорусы готовятся воевать против НАТО. Российский президент Владимир Путин сказал, что "проведение учений логично в условиях, когда другие объединения, например, НАТО, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ".

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Основная цель – слаженность в отражении условной атаки

В то же время министр обороны Украины в 2019 – 2020 годах Андрей Загороднюк отметил, что сейчас основная задача соответствующих учений – это слаженность в отражении условной атаки противника, большинство аналитиков считают, что речь идет о Польше, Латвии, Литве и, возможно, потенциально странах Скандинавии.

В Литве уже расценили такое поведение Кремля как готовность к конфликту, а в Польше объявили чрезвычайное положение и стягивают войска к границам. Однако и от Киева до границы Союзного государства всего лишь 150 километров. О проведении этих учений знали давно, а значит и время подготовиться, чтобы проводить зеркальные действия, у всех было.

Запланированные учения проходят регулярно. Особо революционного и чрезвычайного момента в них нет. Их масштаб, конечно, достаточно велик, но большинство аналитиков не ожидает существенных перерастаний этих учений в нечто большее,

– сказал Андрей Загороднюк.

Российских войск на территории Беларуси – немного

Несмотря на якобы угрожающий размах учений, есть много интересных обстоятельств. Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что Беларусь не допустила на свою территорию большое количество российских войск и вместо предложенных, как это происходило в 2017 году 10 тысяч, то есть полноценной дивизии, на территорию Беларуси заехал один полк – 2,5 тысячи.

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Такие действия белорусских властей указывают на то, что сейчас самопровозглашенный президент опасается пребывания на территории Беларуси слишком много российских регулярных формирований. Впрочем, Кремль никогда не отмечался соблюдением договоренностей, по возвращению войск в частности.

"Часть аналитиков всего мира считают, что количество военнослужащих России, находящихся в Беларуси – занижено. Фактически для России важно будет не просто выполнять совместные действия, но также разместить часть (военных – 24 канал) у них. То есть открыть либо новые базы, либо на их базах размещать. Такой риск всегда остается", – отметил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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Украина пристально следит за ходом учений

Украина пристально следит за ходом военных учений "Запад-2021", чтобы не отслеживать новации в вооружениях противника и методики ведения боя. И конечно – отрабатывать зеркальные маневры.

У нас 7 международных учений в год – это очень много. А еще учения, которые мы проводим самостоятельно в пределах Вооруженных сил, Министерства обороны,

– пояснил Олег Жданов.

Для того, чтобы защитить свои границы, уже 22 сентября Украина начнет проводить на всех основных военных полигонах стратегические учения "Объединенные усилия 2021". Технику стран НАТО, которые примут участие в этих учениях, уже ждут в Украине.