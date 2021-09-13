Про це в авторській програмі "Між іншим" з Денисом Казанським та Дмитром Гнапом на 24 каналі заявив політик, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний. Також в ефірі разом з головою правління фундації DEJURE Михайлом Жернаковим обговорили раптову смерть судді Печерського райсуду Києва Віталія Писанця.

До теми Після навчань "Захід-2021", – Римарук про загрозу повномасштабної війни з Росією

Про військові навчання "Захід-2021"

Роман Безсмертний: За легендою (навчань – 24 канал), на першу добу центральна федерація закидає величезний механізований десантний корпус у тил держави, з якою відбувається війна. Основна одиниця цих сил складається з десантно-штурмових груп Росії, які брали участь в анексії Криму, боях на Донбасі тощо.

Ми бачимо інсценування і розіграш ймовірного варіанту ведення війни з Україною. Чи досягнуть результату швидко? Я не вірю, що Олександр Лукашенко, який параноїдально любить владу, так швидко здасться.

Про союз Росії з Білоруссю

Роман Безсмертний: Проблема ще в тому, що Лукашенко чудово розуміє – Україна є одним із ключових ринків. Білорусь більше залежна від України, ніж навпаки. Лукашенко свого часу не погодився визнати Абхазію, тут така ж ситуація.

Чому Кремль це дозволяє? Насправді Кремлю не треба Білорусь. Йому треба ресурси. Йому треба перетворити Білорусь в такий же прив'язаний до берега максимально озброєний авіаносець.

Якщо Крим спрямований на Середземномор'я, на Північ Африки, на Близький Схід, то Білорусь – це авіаносець, який несе загрозу країнам Скандинавії, Балтії, Україні і центральній Європі.

Путіна не цікавить ні соціальний стан Білорусі, ні рівень розвитку економіки. Він дивиться на державу як на територію і на ресурс, щоб змінити воєнно-політичний баланс у цьому регіоні. Це основне завдання.

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Про санкції ЄС

Роман Безсмертний: Найбільше, що зараз б'є по Лукашенку і білоруській економіці – це заходи і санкції, які ввів Європейський Союз.

Річ у тому, що дуже багато складових білоруської економіки зав'язані на Литву. Вся гуртова торгівля перебуває в колосальному зв'язку з литовським бізнесом, енергетика – з поляками, частина нафтогазової індустрії – з Нідерландами.

У результаті маневруючих санкцій низка галузей стоять на межі виживання. У Лукашенка не було вибору, окрім як платити суверенітетом за розв'язання цих питань.

Думаю, не треба применшувати той ефект, який ми бачили в діях Лукашенка. Треба розуміти, що Лукашенко параноїдально хворіє на жадобу до влади.

Довідка. Дії самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка призвели до накладення на нього 4 пакетів санкцій з боку ЄС. Наразі в Європі готують ще один пакет санкцій проти білоруського диктатора через ситуацію з нелегальними мігрантами на кордонах.

Про смерть судді Писанця

Михайло Жернаков: Складно дійсно зробити якісь висновки – хотілося б сказати, що розбереться слідство і суд. Але ми розуміємо прекрасно, у якому стані перебувають слідство і суд.

Ми повертаємось знову до питання, що можливе вбивство чи раптову смерть за дивних обставин такого судді мали б розслідувати неупереджено, всесторонньо і оперативно. На жаль, в такому стані органи правопорядку й правоохоронні органи, і суди, що розраховувати на це не доводиться.

Дуже дивні збіги обставин. Нічого не можу стверджувати достеменно, не маю доказів. Але після того, як у такій резонансній справі ухвалили стільки рішень, і за таких дивних обставин раптово помирає суддя – це щонайменше дивно.

Денис Казанський: Чи означає це, що тепер, можливо, буде змінений хід справи Шеремета?

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Михайло Жернаков: Суддя Писанець був слідчим суддею у цій справі. Наскільки я розумію, це не означає розгляд справи заново чи автоматичних процесуальних дій. Це означає, що буде замінений слідчий суддя.

Це автоматично для справи Шеремета нічого не означає, але дійсно збігів обставин дуже багато.

Повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео