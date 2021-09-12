Писанцю було 53 роки. Його тіло виявили у будинку за адресою вулиця Центральна, 6 у селі Погреби Броварського району.
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Власником будинку є військовий у відставці. Окрім того, увечері 11 вересня на місці трагедії гостював слідчий Солом'янського РУП ГУНП у Києві.
Чоловіки розпивали алкоголь, згодом між ними спалахнув конфлікт. За даними ЗМІ, суддя наніс тілесні ушкодження одному з учасників застілля. Відразу після цього Писанець начебто перечепився та впав.
Товариші викликали швидку та намагалися надати судді першу допомогу, але врятувати Писанця не вдалося.
ЗМІ назвали можливу причину смерті
- ЗМІ повідомили, що у Писанця міг відірватися тромб. На тілі судді начебто не виявили видимих ушкоджень.
- За попередніми даними, на місці трагедії не було стрілянини чи бійки.
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