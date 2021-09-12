Писанцю було 53 роки. Його тіло виявили у будинку за адресою вулиця Центральна, 6 у селі Погреби Броварського району.

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Власником будинку є військовий у відставці. Окрім того, увечері 11 вересня на місці трагедії гостював слідчий Солом'янського РУП ГУНП у Києві.

Чоловіки розпивали алкоголь, згодом між ними спалахнув конфлікт. За даними ЗМІ, суддя наніс тілесні ушкодження одному з учасників застілля. Відразу після цього Писанець начебто перечепився та впав.

Товариші викликали швидку та намагалися надати судді першу допомогу, але врятувати Писанця не вдалося.

ЗМІ назвали можливу причину смерті

ЗМІ повідомили, що у Писанця міг відірватися тромб. На тілі судді начебто не виявили видимих ушкоджень.

За попередніми даними, на місці трагедії не було стрілянини чи бійки.

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