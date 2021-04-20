Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка та його заступника: вимагатимуть екстрадиції
Печерський райсуд Києва заочно обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою ексміністру внутрішніх справ та його заступнику. Мовиться про очільника МВС часів Майдану Віталія Захарченка. Таке рішення суддів дає можливість розпочати процедуру екстрадиції.
Джерело:Офіс генпрокурора
Кримінальне провадження порушили за фактами перевищення влади та службових повноважень. Мовиться про поставки гранат з Росії.
До теми Захарченка позбавили відзнак розвідки через держзраду: хто ще залишився без нагород
Новина доповнюється...
Поділитися новиною