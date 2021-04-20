Печерський райсуд Києва заочно обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою ексміністру внутрішніх справ та його заступнику. Мовиться про очільника МВС часів Майдану Віталія Захарченка. Таке рішення суддів дає можливість розпочати процедуру екстрадиції.

Кримінальне провадження порушили за фактами перевищення влади та службових повноважень. Мовиться про поставки гранат з Росії. До теми Захарченка позбавили відзнак розвідки через держзраду: хто ще залишився без нагород Новина доповнюється...