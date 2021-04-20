Печерский райсуд Киева заочно избрал меры пресечения в виде содержания под стражей экс-министру внутренних дел и его заместителю. Речь о главе МВД времен Майдана Виталии Захарченко. Такое решение судей дает возможность начать процедуру экстрадиции.

Уголовное производство возбуждено по фактам превышения власти и служебных полномочий. Речь о поставках гранат из России. Это повлекло тяжкие последствия и растрату средств МВД в особо крупных размерах.

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Бывшие чиновники МВД организовали поставку гранат из России

Как говорится в результатах расследования, чтобы вооружить личный состав правоохранительных органов, бывшие чиновники организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 тысяч 406 гранат. Их привезли из России.

Захарченко и его заместитель также обеспечили безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат. МВД, таким образом, уплатило более 1 миллиона 177 тысяч гривен таможенных платежей.

Гранаты применили против демонстрантов на Майдане

Указанные гранаты не входили в перечень спецсредств дял вооружение МВД. Более того, не прошли испытания касательно их возможности применения к людям.

Это важно! 18 и 19 февраля российские гранаты были применены против участников Революции Достоинства в центральной части Киева. В результате пострадали 86 человек: тяжелые травмы получили 17 человек, средней тяжести – 23, легкие – 45. Один человек погиб.

После решения суда можно начинать процедуру экстрадиции

Отметим, что такое решение суда позволит начать процедуру экстрадиции. Прокуроры обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования – in absentia.

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Что известно об экс-министре Захарченко: