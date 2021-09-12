Писанцу было 53 года. Его тело обнаружили в доме по адресу улица Центральная, 6 в селе Погребы Броварского района.

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Что известно о смерти Писанца

Владельцем дома является военный в отставке. Кроме того, вечером 11 сентября на месте трагедии гостил следователь Соломенского РУП ГУНП в Киеве, сообщает "Обозреватель".

Мужчины распивали алкоголь, потом между ними вспыхнул конфликт. По данным СМИ, судья нанес телесные повреждения одному из участников застолья. Сразу после этого Писанец якобы споткнулся и упал.

Товарищи вызвали скорую и пытались оказать судье первую помощь, но спасти Писанца не удалось.



Фото с места трагедии / Полиция

СМИ назвали возможную причину смерти

По данным "Сегодня", у Писанца мог оторваться тромб.

По предварительным данным, на месте трагедии не было стрельбы или драки.

Заметьте! Пресс-секретарь областной полиции Ирина Прянишникова сообщила, что дело будет расследовать ГБР.

Что известно о Писанце