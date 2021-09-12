Что известно о судье Писанце

Писанец учился в харьковской Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Там он получил диплом специалиста по правоведению.

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Свою карьеру Писанец начал как судья Свердловского городского суда Луганской области. Эту должность он занимал с 1998 по 2015 год.

Впоследствии Писанец перешел на должность судьи Печерского районного суда города Киева.

СМИ сообщали о нападении на Писанца

Еще во время "свердловского" периода на Писанца и его родственника напали неизвестные. Судье нанесли ряд ударов по голове.

Впоследствии жена Писанца заявила, что мужчину госпитализировали с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Служитель Фемиды оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

Какие резонансные дела рассматривал Писанец

Писанец в 2021 году проводил одно из заседаний по делу Виктора Медведчука. Тогда рассматривали отвод другого служителя Фемиды.

Писанец также председательствовал в разбирательствах изменения меры пресечения подозреваемых по делу Шеремета. Тогда адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый заявил, что имеет сомнения относительно объективного автоматического распределения дела на судью Писанца.

Именно Писанец в 2019 году принял решение о снятии ареста с имущества Виталия Захарченко – экс-министра внутренних дел Украины времен Виктора Януковича. Тогда "разморозили" 20 земельных участков, 3 дома, квартиру и 2 машиноместа. Решение обжалованию не подлежало.

Также служитель Фемиды в свое время принимал текущие решения по громким делам. В частности, в 2015 году перенес ходатайство об изменении меры пресечения Геннадию Корбану. А также – отложил избрание меры пресечения экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому.

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