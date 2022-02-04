Як пише низка російських ЗМІ, інформаційні канали квазіреспублік заблокували через те, що вони не відповідають правилам спільноти.
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Російські пропагандисти, ясна річ, обурилися цьому факту та почали розводити "зраду".
Сьогодні, без оголошення війни, YouTube віроломно знищив аккаун "ДНР" та "ЛНР",
– обурюються пропагандисти.
Загалом під заборону YouTube потрапили:
- офіційний канал псевдоміністерства інформації "ДНР",
- канал ДТРК "ЛНР",
- так званої народної міліції "ЛНР" та "ДНР".
Інші випадки блокування каналів пропагандистів
Зауважимо, що днями розгорівся скандал довкола закриття німецької редакції пропагандистського каналу Russia Today. У Німеччині це пояснили тим, що пропагандистський канал мав отримати ліцензію на мовлення, але не подав заявку на неї.
У відповідь Росія заявила, що закриє корпункт Deutsche Welle. У російському МЗС назвали це "заходами у відповідь" на заборону супутникового та іншого мовлення німецькомовного телеканалу RE DE.
Водночас ще у вересні YouTube видалив канал німецької редакції Russia Today. Платформа пояснила причину – російське ЗМІ поширювало брехливу інформацію щодо коронавірусу.
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