Про це повідомив генеральний директор німецького мовника Deutsche Welle Петер Лімбург. Він зазначив, що мовник протестує проти закриття бюро в Росії.
До теми Закриють корпункт Deutsche Welle: у Росії хочуть помститися Німеччині за пропагандистське RT
У DW назвали реакцію Москви абсурдною
Ми всіма способами протестуємо проти цієї абсурдної реакції російського уряду і шукатимемо правовий шлях, щоб перешкоджати заявленим заходам,
– наголосив Лімбург.
Гендиректор Deutsche Welle наголосив, що його співробітники досі не отримали офіційного повідомлення російської влади про закриття корпункту в Росії. Поки його нема – бюро продовжуватиме роботу.
Мовлення в Росії не буде порушене, – гендиректор
Лімбург запевнив: навіть у випадку, якщо корпункт закриють, мовлення в Росії не буде порушене. Навпаки, робота – посилиться. Про "неадекватні рішення та кроки" у DW дізнались з сайту МЗС Росії.
Раніше Оце так образились: Пєсков назвав "посяганням на свободу слова" заборону RT у Німеччині
Що відомо про зупинку мовлення RT в Німеччині:
- Комісія з ліцензування та нагляду Німеччини ухвалила рішення щодо зупинки мовлення телеканалу RT DE 2 лютого.
- Причина – відсутність оформленого національними регулюючими органами дозволу.
- Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав це "зазіханням на свободу слова".
- В МЗС Росії повідомили, що анулюють акредитацію всіх співробітників російського бюро DW.