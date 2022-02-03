Про це повідомив генеральний директор німецького мовника Deutsche Welle Петер Лімбург. Він зазначив, що мовник протестує проти закриття бюро в Росії.

До теми Закриють корпункт Deutsche Welle: у Росії хочуть помститися Німеччині за пропагандистське RT

У DW назвали реакцію Москви абсурдною

Ми всіма способами протестуємо проти цієї абсурдної реакції російського уряду і шукатимемо правовий шлях, щоб перешкоджати заявленим заходам,

– наголосив Лімбург.

Гендиректор Deutsche Welle наголосив, що його співробітники досі не отримали офіційного повідомлення російської влади про закриття корпункту в Росії. Поки його нема – бюро продовжуватиме роботу.

Мовлення в Росії не буде порушене, – гендиректор

Лімбург запевнив: навіть у випадку, якщо корпункт закриють, мовлення в Росії не буде порушене. Навпаки, робота – посилиться. Про "неадекватні рішення та кроки" у DW дізнались з сайту МЗС Росії.

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Що відомо про зупинку мовлення RT в Німеччині:

Комісія з ліцензування та нагляду Німеччини ухвалила рішення щодо зупинки мовлення телеканалу RT DE 2 лютого.

Причина – відсутність оформленого національними регулюючими органами дозволу.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав це "зазіханням на свободу слова".

В МЗС Росії повідомили, що анулюють акредитацію всіх співробітників російського бюро DW.

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