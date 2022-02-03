Пресс-служба СБУ сообщила, что украинские силовики системно противодействуют информационно-подрывной деятельности российских спецслужб. На этот раз злоумышленники расположили свои "ячейки" от Донецкой области до Закарпатья.

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Интернет-агенты использовали десятки фейковых аккаунтов. Деструктивный контент они репостили из российских пропагандистских сайтов, а также распространяли через соцсети. В частности, запрещенные в Украине.

Деятельность агентов координировали представители спецслужб России.

Через распространение провокационных призывов они пытались расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах нашей страны,

– говорится в сообщении.

Где обнаружили интернет-агентов

В Мариуполе. Местный житель агитировал к нарушению территориальной целостности Украины. Кроме того, он призвал к агрессивной войне против нашей страны и популяризировал оккупантов.

В Кропивницком. Представитель местной ОО через интернет призвал к захвату власти в Украине.

На Закарпатье. Двое местных жителей по заданию своих "кураторов" агитировали за изменение границ территории Украины.

В Луганской области задержали экс-боевика

Экс-боевика задержали на оккупированной части Луганской области.

Мужчина пытался выехать на подконтрольную Украину и получить пенсию.

В ряды оккупантов экс-боевик присоединился в мае 2015 года. Тогда обслуживал технику, а также обустраивал фортификационные сооружения.

Впоследствии мужчина поссорился с боевиками и скрывался.

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