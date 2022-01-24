Злоумышленник местный, который присоединился к оккупантам еще в мае 2015 года. Он обслуживал технику и оборудовал фортификационные сооружения.

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Экс-боевик ушел от оккупантов из-за конфликта

У коллаборанта возник конфликт с предводителями боевиков. Именно поэтому он покинул вражескую группировку. Впоследствии долго прятался на территории Луганщины, которая была неподконтрольна Украине.

Внимание! Бывший боевик входил в состав группировки, которая активно участвовала в боевых действиях в районах Луганска и трассы Бахмутка.

Задержанному сообщили о подозрении в уголовной статье. Речь идет об "участии в деятельности не предусмотренной законом вооруженных формирований".

Также правоохранители проверяют информацию о другой причастности экс-боевика. Он мог совершать другие тяжкие преступления.

Пророссийские боевики: последние новости

СБУ разоблачила 13 главарей "Луганского округа донских казаков", воевавших против ВСУ. Они были в общественной организации, которая существовала еще до 2014 года.

Боевика из Донецка приговорили к 5 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в участии террористической организации.

Евгения Бражникова разрешили объявить в международный розыск и задержать. Он обвиняемый в деле донецкой тюрьмы "Изоляция", где издевались над украинскими пленными.

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