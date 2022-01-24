Зловмисник є місцевим, який приєднався до окупантів ще у травні 2015 року. Він обслуговував техніку та облаштовував фортифікаційні споруди.

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Ексбойовик пішов від окупантів через конфлікт

У колаборанта виник конфлікт із ватажками бойовиків. Саме через це він залишив вороже угруповання. Згодом тривалий час ховався на території Луганщини, яка була непідконтрольна Україні.

Зауважте! Колишній бойовик входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях у районах Луганська і траси Бахмутка.

Наразі затриманому повідомили про підозру у кримінальній статті. Мовиться про "участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань".

Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо іншої причетності ексбойовика. Він міг вчиняти інші тяжкі злочини.

Проросійські бойовики: останні новини

СБУ викрила 13 ватажків "Луганського округу донських козаків", які воювали проти ЗСУ. Вони були в громадській організації, яка існувала ще до 2014 року.

Бойовика з Донецька засудили до 5 років в'язниці. Суд визнав його винним в участі терористичної організації.

Євгена Бражникова дозволили оголосити в міжнародний розшук та затримати. Він є обвинуваченим у справі донецької катівні "Ізоляція", де знущались з українських полонених.

Важлива заява – СБУ нарешті стала жахом для зрадників України: дивіться відео