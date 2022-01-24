Зловмисник є місцевим, який приєднався до окупантів ще у травні 2015 року. Він обслуговував техніку та облаштовував фортифікаційні споруди.
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Ексбойовик пішов від окупантів через конфлікт
У колаборанта виник конфлікт із ватажками бойовиків. Саме через це він залишив вороже угруповання. Згодом тривалий час ховався на території Луганщини, яка була непідконтрольна Україні.
Наразі затриманому повідомили про підозру у кримінальній статті. Мовиться про "участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань".
Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо іншої причетності ексбойовика. Він міг вчиняти інші тяжкі злочини.
Проросійські бойовики: останні новини
- СБУ викрила 13 ватажків "Луганського округу донських козаків", які воювали проти ЗСУ. Вони були в громадській організації, яка існувала ще до 2014 року.
- Бойовика з Донецька засудили до 5 років в'язниці. Суд визнав його винним в участі терористичної організації.
- Євгена Бражникова дозволили оголосити в міжнародний розшук та затримати. Він є обвинуваченим у справі донецької катівні "Ізоляція", де знущались з українських полонених.
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