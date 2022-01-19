Прокурори довели, що уродженець Донецька з 2018 року по вересень 2021 року служив у лавах проросійських бойовиків. Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ.

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Він (злочинець – 24 канал) ніс бойові чергування, брав участь у проведенні військової, стройової та фізичної підготовки структурного підрозділу терористичної організації,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

У листопаді 2021 року чоловіку повідомили про підозру й обрали "запобіжку" – тримання під вартою.

Останні вироки суду для бойовиків

Суд виніс вирок двом українцям, які воювали на Донбасі проти ЗСУ. Зрадників заочно засудили до 10 років в'язниці. Вони приєдналися до лав російських окупантів у 2014 році.

Апеляційний суд Праги також змінив вирок щодо 27-річного громадянина Чехії Лукаша Новачека. Його засудили до 20 років позбавлення волі за членство у лавах бойовиків на Донбасі.

Експрацівника СБУ засудили до 10 років позбавлення волі. Він допомагав терористам на Донбасі.

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