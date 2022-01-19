Прокурори довели, що уродженець Донецька з 2018 року по вересень 2021 року служив у лавах проросійських бойовиків. Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ.

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Він (злочинець – 24 канал) ніс бойові чергування, брав участь у проведенні військової, стройової та фізичної підготовки структурного підрозділу терористичної організації,
– повідомили в Офісі генпрокурора.

У листопаді 2021 року чоловіку повідомили про підозру й обрали "запобіжку" – тримання під вартою.

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