Засуджений – житель Одеси, його визнали винним в участі у діяльності терористичної організації. Чоловіка затримали у 2017 році – при спробі в'їзду з Росії в Україну.

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Засуджений добровільно приєднався до бойовиків

Прокурор в суді довів, що одесит у 2014 році добровільно поїхав до Донецька та приєднався до окупантів. Ба більше у бойовиків він здобув звання "лейтенанта" та був нагороджений "за бойові заслуги".

Чоловік особисто супроводжував військову техніку незаконних збройних формувань. Він був також охоронцем одного з керівників підрозділів бойовиків.

Бойовик провину визнав частково

У суді бойовик провину визнав частково. Він підтвердив, що близько 2,5 року був військовослужбовцем "республіки" окупантів. Проте участю у терористичній організації він це не вважає.

Чоловіка затримали співробітники СБУ / Фото СБУ

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