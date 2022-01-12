Українські військові готові давати відсіч

Воїни ЗСУ продовжують захищати нашу територію на Сході України. Фото з передової редакції 24 каналу надав військовий фотограф Андрій Дубчак у межах нашої співпраці з проєктом Donbas Frontliner.

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Днями окупанти з мінометів обстріляли Попасну та Катеринівку. По Пісках противник вдарив із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Однак українські воїни запевняють – готові до наступу агресора.

Якщо підуть, то ми готові. Не знаю, з цим затишшям. Мовчать-мовчать, та не надовго. Якщо ми дотримуємось перемир'я, то вони не вміють,

– сказав один з воїнів.

Будні воїнів ЗСУ на Донбасі / Фото Андрія Дубчака

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Воїни ЗСУ дотримуються тиші на Донбасі. Вогонь відкривають лише тоді, коли ворог безперервно гатить у їхню сторону. Однак для стримування агресора використовують лише дозволене озброєння.

Бойовики ж ледь не щодня порушують домовленості. Вони стріляють з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, мінометів тощо. Так, унаслідок їхніх дій 11 січня наш захисник зазнав смертельного поранення.

Українські військові несуть службу у зоні ООС / Фото Андрія Дубчака

Загиблим виявився 28-річний старший сержант Віктор Кучеренко. Він був жителем села Новолазарівка Луганської області, а родом військовий з Миколаївщини. Боєць проходив службу у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.

Військові ЗСУ готові до нападу ворога / Фото Андрія Дубчака

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