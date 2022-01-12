Украинские военные готовы давать отпор
Воины ВСУ продолжают защищать нашу территорию на Востоке Украины. Фото с передовой редакции 24 канала предоставил военный фотограф Андрей Дубчак в рамках нашего сотрудничества с проектом Donbas Frontliner.
Интересно Инициатива в ваших руках, – военный объяснил, как записаться в ряды территориальной обороны
На днях оккупанты из минометов обстреляли Попасную и Екатериновку. По Пескам противник ударил из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Однако украинские воины уверяют – готовы к наступлению агрессора.
Если пойдут, то мы готовы. Не знаю, с этим затишьем. Молчат-молчат, но не надолго. Если мы соблюдаем перемирие, то они не умеют,
– сказал один из воинов.
Будни воинов ВСУ на Донбассе / Фото Андрея Дубчака
Военный рассказал, почему ушел на войну: смотрите видео
Воины ВСУ соблюдают тишину на Донбассе. Огонь открывают только тогда, когда враг непрерывно бьет в их сторону. Однако для сдерживания агрессора используют лишь разрешенное вооружение.
Боевики же чуть ли не ежедневно нарушают договоренности. Они стреляют из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, минометов и тому подобное. Так, в результате их действий 11 января наш защитник получил смертельное ранение.
Украинские военные несут службу в зоне ООС / Фото Андрея Дубчака
Погибшим оказался 28-летний старший сержант Виктор Кучеренко. Он был жителем села Новолазаревка Луганской области, а родом военный с Николаевщины. Боец проходил службу в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко.
Военные ВСУ готовы к нападению врага / Фото Андрея Дубчака
Смотрите видео будней украинских военных на передовой:
Коротко о российских войсках возле Украины
- Уже несколько месяцев весь мир говорит об угрозе вторжения России в Украину. Сначала эту информацию опубликовали западные СМИ, а затем подтвердила и украинская разведка. Так, враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Международные партнеры призывают Кремль к деэскалации. США, НАТО и ЕС угрожают серьезными санкциями.
- По данным расследователей, Россия перебрасывает военных и технику из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы. Вероятно, их везут на подкрепление к границе Украины.