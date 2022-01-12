Украинские военные готовы давать отпор

Воины ВСУ продолжают защищать нашу территорию на Востоке Украины. Фото с передовой редакции 24 канала предоставил военный фотограф Андрей Дубчак в рамках нашего сотрудничества с проектом Donbas Frontliner.

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На днях оккупанты из минометов обстреляли Попасную и Екатериновку. По Пескам противник ударил из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Однако украинские воины уверяют – готовы к наступлению агрессора.

Если пойдут, то мы готовы. Не знаю, с этим затишьем. Молчат-молчат, но не надолго. Если мы соблюдаем перемирие, то они не умеют,

– сказал один из воинов.

Будни воинов ВСУ на Донбассе / Фото Андрея Дубчака

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Воины ВСУ соблюдают тишину на Донбассе. Огонь открывают только тогда, когда враг непрерывно бьет в их сторону. Однако для сдерживания агрессора используют лишь разрешенное вооружение.

Боевики же чуть ли не ежедневно нарушают договоренности. Они стреляют из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, минометов и тому подобное. Так, в результате их действий 11 января наш защитник получил смертельное ранение.

Украинские военные несут службу в зоне ООС / Фото Андрея Дубчака

Погибшим оказался 28-летний старший сержант Виктор Кучеренко. Он был жителем села Новолазаревка Луганской области, а родом военный с Николаевщины. Боец проходил службу в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко.

Военные ВСУ готовы к нападению врага / Фото Андрея Дубчака

Смотрите видео будней украинских военных на передовой​:

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