Воин подписал контракт и проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко. Погибшему военному было всего 28 лет.
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Со скорбью сообщаем, что 11 января 2022 года погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадьевич, житель села Новолазаревка Луганской области,
– говорится в сообщении.
Что известно об украинском герое
- Герой родился 28 августа 1993 года в селе Антоновка Николаевской области.
- Родители Кучеренко Геннадий и Кучеренко Надежда проживают в селе Новолазаревка.
- Учился он в Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ.
По характеру Виктор Кучеренко был спокойным, веселым, добрым, уравновешенным, рассудительным, добросовестным, ответственным. Воин часто брал на себя роль души любой компании.
Военный погиб в результате обстрела
- В течение суток, 11 января, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- В сторону Новотошковского открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В результате вражеской атаки один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб.