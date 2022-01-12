Воин подписал контракт и проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко. Погибшему военному было всего 28 лет.

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Со скорбью сообщаем, что 11 января 2022 года погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадьевич, житель села Новолазаревка Луганской области,

– говорится в сообщении.

Что известно об украинском герое

Герой родился 28 августа 1993 года в селе Антоновка Николаевской области.

Родители Кучеренко Геннадий и Кучеренко Надежда проживают в селе Новолазаревка.

Учился он в Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ.

По характеру Виктор Кучеренко был спокойным, веселым, добрым, уравновешенным, рассудительным, добросовестным, ответственным. Воин часто брал на себя роль души любой компании.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина.

Военный погиб в результате обстрела

В течение суток, 11 января, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

В сторону Новотошковского открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеской атаки один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб.

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