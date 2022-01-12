Военный жил в Днепре. Ему было только 23 года. Об этом сообщила тетя Ильи Анна Кириченко.
Важно Гибель двух военных на Донбассе: прокуратура взялась за расследование
Что известно о погибшем
Илья учился в Днепровском лицее информационных технологий, а впоследствии окончил Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного. Служил лейтенантом в 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригаде.
Илья Супрун / Фото обнародованы Анной Кириченко
Другая родственница, Анна Кух, тоже подтвердила смерть парня. Она обнародовала несколько фото Ильи.
Невыразимое горе.... Пусть наши искренние молитвы донесутся до Бога и Милосердный Господь упокоит его светлую душу в Царстве Небесном,
– написала женщина.
Илья Супрун с семьей / Фото Анны Кух
Погибший военный / Фото Анны Кух
На Донбассе подорвались военные: что известно
Двое украинских защитников 10 января подорвались на неизвестном взрывном устройстве возле села Крутая Балка в Донецкой области. Военные выполняли работы по восстановлению минно-взрывных заграждений.
Прокуратура расследует дело. Начали уголовное производство относительно халатного отношения к службе, которое повлекло тяжкие последствия. За это предусмотрено наказание от 5 до 7 лет в тюрьме.
Текст поста Анны Кириченко:
Погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, защищая Украину, мой племянник, крестный сын. Супрун Илья.
Военнослужащий 25-й Воздушной Десантной бригады, мужественный воин...маленький сын. Выпускник Лицея Информационных технологий и Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, талантливый, красивый юноша.
Мой герой. Наш герой. Герой Украины. Я не знаю, что сказать. Я собиралась с силами целый день, чтобы это написать.