Военный жил в Днепре. Ему было только 23 года. Об этом сообщила тетя Ильи Анна Кириченко.

Важно Гибель двух военных на Донбассе: прокуратура взялась за расследование

Что известно о погибшем

Илья учился в Днепровском лицее информационных технологий, а впоследствии окончил Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного. Служил лейтенантом в 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригаде.



Илья Супрун / Фото обнародованы Анной Кириченко

Другая родственница, Анна Кух, тоже подтвердила смерть парня. Она обнародовала несколько фото Ильи.

Невыразимое горе.... Пусть наши искренние молитвы донесутся до Бога и Милосердный Господь упокоит его светлую душу в Царстве Небесном,

– написала женщина.



Илья Супрун с семьей / Фото Анны Кух



Погибший военный / Фото Анны Кух

На Донбассе подорвались военные: что известно

Двое украинских защитников 10 января подорвались на неизвестном взрывном устройстве возле села Крутая Балка в Донецкой области. Военные выполняли работы по восстановлению минно-взрывных заграждений.

Прокуратура расследует дело. Начали уголовное производство относительно халатного отношения к службе, которое повлекло тяжкие последствия. За это предусмотрено наказание от 5 до 7 лет в тюрьме.

Текст поста Анны Кириченко:

Погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, защищая Украину, мой племянник, крестный сын. Супрун Илья.

Военнослужащий 25-й Воздушной Десантной бригады, мужественный воин...маленький сын. Выпускник Лицея Информационных технологий и Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, талантливый, красивый юноша.

Мой герой. Наш герой. Герой Украины. Я не знаю, что сказать. Я собиралась с силами целый день, чтобы это написать.