Пресс-центр ООС сообщил, что в течение дня 10 января враг дважды нарушил режим тишины. В сторону Песков оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих ООС получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину,

– говорится в сообщении.

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