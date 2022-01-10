Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что приоритетом является сотрудничество с украинцами по противостоянию угрозам их безопасности. Ее страна будет работать над этим.

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Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины – это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады,

– подчеркнула Жоли.

Жоли подчеркнула, что Канада и ее союзники по НАТО призывают Россию прекратить наращивание войск вблизи Украины.

Эксперты рекомендуют США предоставить больше оружия

СМИ сообщили, что американские эксперты рекомендуют администрации Джо Байдена предоставить Украине больше оружия.

Соответствующее заявление было сделано во время видеоконференции перед переговорами в Женеве 10 января.

Между тем, советник по нацбезопасности главы США Джейк Салливан заверил, что в администрации Джо Байдена не рассматривают и даже не обсуждали возможность сокращения численности войск в Европе.

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