Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що пріоритетом є співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці. Її країна працюватиме над цим.

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Моя колега Аніта Ананд, мінісерка оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України – це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади,
– наголосила Жолі.

Жолі наголосила, що Канада та її союзники по НАТО закликають Росію припинити нарощування військ поблизу України.

Експерти рекомендують США надати більше зброї

  • ЗМІ повідомили, що американські експерти рекомендують адміністрації Джо Байдена надати Україні більше зброї.
  • Відповідну заяву зробили під час відеоконференції перед перемовинами у Женеві 10 січня.
  • Тим часом радник з нацбезпеки глави США Джейк Салліван запевнив, що в адміністрації Джо Байдена не розглядають та навіть не обговорювали можливість скорочення чисельності військ у Європі.

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