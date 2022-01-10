Про це прихильники жорсткої лінії відносин із Росією заявили під час відеоконференції перед перемовинами у Женеві, в якій брав участь радник з нацбезпеки глави США Джейк Салліван.

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"Завжди розумно вступати в контакт із прихильниками іншої точки зору. У цього ніколи не буває недоліків", – повідомив Майкл Макфол, що раніше був послом Сполучених Штатів у Москві.

Своєю чергою Джейк Салліван зазначив, що в адміністрації Джо Байдена не розглядають можливість скорочення чисельності військ у Європі. За його словами, це навіть не обговорюється.

США не мають наміру обговорювати європейських союзників з Росією без їхньої присутності. Ми знаємо, що частина російської стратегії полягає в тому, щоб спробувати відокремити нас від наших трансатлантичних союзників і партнерів і посіяти розбрат і сумніви в тому, як ми взаємодіятимемо в ході переговорів. Так справа не піде,

– додав він.

Коротко про перемовини США та Росії

Сполучені Штати та Росія проведуть перемовини через "гарантії безпеки", які висунули в Кремлі.

У перемовинах не братимуть участі Джо Байден і Путін. Делегацію Кремля очолює Рябков. Від США керує Держдеп і беруть участь представники Пентагону та Ради нацбезпеки.

Перемовини відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спершу – прямі переговори представників країн. 12 січня – засідання Ради НАТО – Росія. Після цього – формат Росія – ОБСЄ.

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