Об этом сторонники жесткой линии отношений с Россией заявили во время видеоконференции перед переговорами в Женеве, в которой принимал участие советник по нацбезопасности главы США Джейк Салливан.

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"Всегда разумно вступать в контакт со сторонниками другой точки зрения. У этого никогда не бывает недостатков", – сообщил Майкл Макфол, ранее бывший послом Соединенных Штатов в Москве.

В свою очередь Джейк Салливан отметил, что в администрации Джо Байдена не рассматривают возможность сокращения численности войск в Европе. По его словам, это даже не обсуждается.

США не намерены обсуждать европейских союзников с Россией без их присутствия. Мы знаем, что часть российской стратегии заключается в том, чтобы попытаться отделить нас от наших трансатлантических союзников, и партнеров и посеять раздор и сомнения в том, как мы будем взаимодействовать в ходе переговоров. Так дело не пойдет,

– добавил он.

Коротко о переговорах США и России

Соединенные Штаты и Россия проведут переговоры из-за "гарантий безопасности", которые выдвинули в Кремле.

В переговорах не будут участвовать Джо Байден и Путин. Делегацию Кремля возглавляет Рябков. От США руководит Госдеп и участвуют представители Пентагона и Совета нацбезопасности.

Переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала – прямые переговоры представителей стран. 12 января – заседание Совета НАТО – Россия. После этого – формат Россия – ОБСЕ.

США хотят говорить с Россией о размещении своих ракет в Европе