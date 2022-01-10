Український дипломат вважає, що небажання Берліна надавати зброю Києву може негативно відбитися на відносинах обох країн. Про це він повідомив журналістам із газет медіагрупи Funke.

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Ми закликаємо уряд Німеччини відмовитися від існуючої позиції, яка з точки зору моралі абсолютно зайва, і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням. У нас є право на самооборону,

– сказав посол України в Німеччині.

"Німеччина несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль", – додав Андрій Мельник.

Зброя для України з Німеччини: головне

Раніше у ЗМІ писали, що Німеччина, де головувала Ангела Меркель, блокувала поставлення озброєння Україні. До цього механізму канцлерка нібито вдавалась з травня 2021 року.

За інформацією FAZ, проти надання озброєнь наче виступає й глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

Володимир Зеленський у червні 2021 року закликав німецьку державу надати Україні летальну зброю. Попри відмову президент ще сподівався отримати від Німеччини допомогу.

Зверніть увагу! Олексій Резніков також казав, що Німеччина блокує поставлення зброї через НАТО. Там не робили закупівель, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

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