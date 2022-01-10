Український дипломат вважає, що небажання Берліна надавати зброю Києву може негативно відбитися на відносинах обох країн. Про це він повідомив журналістам із газет медіагрупи Funke.
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Ми закликаємо уряд Німеччини відмовитися від існуючої позиції, яка з точки зору моралі абсолютно зайва, і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням. У нас є право на самооборону,
– сказав посол України в Німеччині.
"Німеччина несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль", – додав Андрій Мельник.
Зброя для України з Німеччини: головне
- Раніше у ЗМІ писали, що Німеччина, де головувала Ангела Меркель, блокувала поставлення озброєння Україні. До цього механізму канцлерка нібито вдавалась з травня 2021 року.
- За інформацією FAZ, проти надання озброєнь наче виступає й глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
- Володимир Зеленський у червні 2021 року закликав німецьку державу надати Україні летальну зброю. Попри відмову президент ще сподівався отримати від Німеччини допомогу.