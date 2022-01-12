Специалисты имеют около 30 видео, на которых видно, как технику грузят на движущиеся на запад железнодорожные платформы и эшелоны.

Кстати Военные учения на территории Украины: США требуют от России объяснений

Какую технику перекидывает Россия

Расследователи CIT утверждают, что большинство записей сняли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в частности в Бурятии и Приморском крае. За последние несколько дней таких видео стало больше.

Исследовали, что технику отправляли из Улан-Удэ, Белогорска и Уссурийска. Поэтому предполагают, что она принадлежит к соединениям всех 4 армий Восточного военного округа России.

Что перекидывают:

военные грузовики,

автозаправщики,

танки,

боевые машины пехоты,

реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган",

вероятно, зенитный ракетный комплекс "Тор" или зенитную самоходную установку "Шилка".

Кроме техники, был замечен и личный состав военнослужащих, которые едут в пассажирских и товарных вагонах. Пока не составляли, сколько там военных.

Россия перекидывает технику / Фото CIT

Военные учения России возле украинских границ

Россия 11 января сообщила, что проводит военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. Они стартовали в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Задействовали около 3 тысяч военных и тяжелую технику. Речь идет о танках Т-72Б3, боевых машинах пехоты БМП-2, а также штатном стрелковом вооружении.

Кстати, в США уже отреагировали. Требуют объяснений от России и подчеркивают, что любые военные учения должны быть прозрачными.