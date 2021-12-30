За даними слідства, у 2015 і 2016 роках він створив на тимчасово окупованій території Донецької області два незаконні формування. Туди приймають хлопців і дівчат віком від 8 до 18 років, яких виховують на ідеях сепаратизму та "руського міра", формуючи ненависть до України.

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Зокрема під керівництвом обвинуваченого неповнолітні проходять військову підготовку для подальшої служби у лавах бойовиків, навчаються навичкам рукопашного бою та користуванню вогнепальною зброєю. Дітей привчають захищати інтереси окупантів ціною власного життя.

До Слов'янського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно 51-річного мешканця Горлівки, який обвинувачується у сприянні діяльності терористичної організації, керівництві не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями та втягуванні неповнолітніх у злочинну діяльність,

– зазначили у Донецькій обласній прокуратурі.

Судитимуть злочинця заочно, максимальне покарання за санкціями статей – 15 років позбавлення волі.

На Донеччині судитимуть засновника дитячих військових клубів окупантів​ / Фото Донецької обласної прокуратури

Суд відправив за ґрати пособницю бойовиків

У жовтні 2021 року жінка, яка проживала у Донецьку, на завдання окупантів перемістила раніше облаштований на підконтрольній українській владі території Донецької області схрон з бойовими припасами та вибуховими пристроями та речовинами.

Фігурантці висунули звинувачення за статтями про:

створення терористичної групи чи терористичної організації;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Тепер вона проведе за ґратами наступні вісім років.