По данным следствия, в 2015 и 2016 годах он создал на временно оккупированной территории Донецкой области два незаконных формирования. Туда принимают парней и девушек в возрасте от 8 до 18 лет, которых воспитывают на идеях сепаратизма и "русского мира", формируя ненависть к Украине.

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В частности под руководством обвиняемого несовершеннолетние проходят военную подготовку для дальнейшей службы в рядах боевиков, обучаются навыкам рукопашного боя и пользованию огнестрельным оружием. Детей приучают защищать интересы оккупантов ценой собственной жизни.

В Славянский горрайонный суд направлен обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении 51-летнего жителя Горловки, который обвиняется в содействии деятельности террористической организации, руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и втягивании несовершеннолетних в преступную деятельность,

– отметили в Донецкой областной прокуратуре.

Будут судить преступника заочно, максимальное наказание по санкциям статей – 15 лет лишения свободы.

В Донецкой области будут судить основателя детских военных клубов оккупантов / Фото Донецкой областной прокуратуры

Суд отправил за решетку пособницу боевиков

В октябре 2021 года женщина, которая проживала в Донецке, на задание оккупантов переместила ранее обустроенный на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области схрон с боевыми припасами и взрывными устройствами и веществами.

Фигурантке предъявили обвинения по статьям о:

создании террористической группы или террористической организации;

незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Теперь она проведет за решеткой следующие восемь лет.