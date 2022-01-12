Зокрема, у навчаннях беруть участь мотострілецькі з'єднання Південного військового округу Росії та підрозділи берегових військ Чорноморського флоту, Каспійської флотилії.
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Російські військові проводять навчання на окупованих територіях
Відповідно до повідомлення, бойове злагодження мотострілецьких, танкових взводів та артилерійських батарей організовано на понад 20 загальновійськових полігонах:
- у Волгоградській,
- Астраханській,
- Ростовській областях,
- на Ставропіллі,
- на Кубані,
- у Північній Осетії,
- Чечні,
- Карачаєво-Черкесії,
- в Інгушетії.
Заняття з бойової підготовки проводять у Вірменії, в окупованому Криму та на загарбаних у Грузії територіях – Абхазії та Південній Осетії.
Навчаються "новим способам тактичних дій"
В окрузі заявили, що батальйонні тактичні групи освоять "нові способи тактичних дій" у складі різних видів розвідувально-вогневих та ударних комплексів, зокрема контрбатарейного, авіаційного та снайперського.
Навчання західного військового округу Росії
- У західному військовому окрузі Росії 11 січня розпочалися навчання на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській та Смоленській областях. Там проводять стрільби.
- У тренуваннях окупантів беруть участь приблизно 3 000 військовослужбовців та 300 одиниць бронетехніки.
- За інформацією української та західної розвідок, на кордоні з Україною сконцентровані приблизно 100 тисяч російських військових.
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