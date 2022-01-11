Рішення щодо Куликовського ухвалив Шевченківський районний суд. Видання повідомляє про нього з посиланням на судові матеріали.

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Куликовський буде під арештом ще місяць

Наприкінці грудня 2021 року суд розглянув питання продовження утримання під вартою колишнього коменданта донецької в'язниці "Ізоляція".

На судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Підозрюваний і його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечували,

– йдеться в ухвалі суду.

Арешт Куликовському продовжили ще на місяць. Він перебуватиме під ним до 2 лютого включно.

За цей час слідство планує, зокрема, допитати потерпілих, які були в'язнями "Ізоляції", а також призначити експертизи для визначення завданої ним моральної шкоди.

Підозрюваний визнав свою вину

У судовому рішенні також йдеться, що вже після затримання Куликовський на допитах визнав провину і дав свідчення про свою протиправну діяльність.

Водночас там звертають увагу, що на волі підозрюваний зможе знищити документи й переховуватися від слідства. Адже його дружина і дитина досі проживають на території так званої окупаційної республіки.

Затримання Куликовського: що відомо

Дениса Куликовського ("Палича") затримали на початку листопада в Києві. Згодом суд арештував його на 2 місяці. Раніше він очолював незаконну в'язницю окупантів "Ізоляція".

У жовтні 2020 року поліція повідомила про підозру головному донецькому кату-терористу. Тоді його ім'я не називали, проте, 24 канал писав, що мовилося саме про Куликовського.

Водночас Радіо Свобода" зазначало, що він "переконаний садист-психопат". Заручникам він запам'ятався своєю жорстокістю – ґвалтував, принижував, бив та жорстоко катував ув'язнених.

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