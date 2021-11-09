Колишнім полоненим злочинець запам'ятався своєю жорстокістю. Він не просто керував так званими конвоями, а й часто сам брав участь у катуваннях українських бранців.

Читайте також Українські спецслужби спіймали "Палича" – керівника донецької катівні "Ізоляція"

Біографія "Палича"

Журналісти ТСН пишуть, що бойовику 36 років і у нього є навіть колишня дружина та син. Куликовський уродженець Донбасу, навчався в школі у селі біля прифронтового Курахового.

Директорка навчального закладу впізнала "Палича".

Вона зніяковіла, коли дізналася, на що перетворився її колишній учень.

Раніше нелюд працював в пенітенціарній службі, й був у 97 Макіївській колонії начальником загону та оперуповноваженим. Про це він сам розповідав українських полоненим.

Вбивця, садист і психопат

Експолонений Станіслав Печонкін казав, що "Палич" обирав собі постійних жертв, з яких планомірно знущався. Він забороняв людям їсти все, окрім каші, бив, принижував і поливав водою з високим тиском.

Нелюд часто йшов у запій на кілька тижнів і в цей час починалися масові побиття, які дехто не переносив. Бувало й таке, що його надмірне вживання алкоголю закінчувалося смертю бранців.

Окрім цього, злочинець любив спостерігати за тим, як його "підлеглі" били полонених.



Денис "Палич" Куликовський, якого спіймала СБУ / Скриншот з відео

"Палич" боявся, що його вб'ють

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв, який також потрапив до "Ізоляції", згадує, що "Палич" жив у в'язниці, не покидаючи її. Бойовик боявся, що його вб'ють, через це його психіка похитнулася.

Був епізод восени 2017 року, коли він вчергове напився, то взяв вночі наближених до нього ув'язнених, почав відкривати камери і в кожній камері бив людей,

– додав Станіслав Асєєв.

Злочинця прибрали з "Ізоляції"

У 2018 році "Палича" прибрали з "Ізоляції", але його не вбили. Садиста спершу загнали в шосту камеру в'язниці, пізніше посадили у підвал і довго там тримали. Через деякий час злочинець зник.

Зверніть увагу! В Офісі генпрокура кажуть, що знають, ким є людина на прізвисько "Палич". Наразі ведеться 4 кримінальних провадження щодо злочинів, скоєних на території "Ізоляції".