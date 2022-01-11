Звинувачення висунула Чернівецька обласна прокуратура. До того ж, у колишнього працівника спецслужби конфіскували майно. ​

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Що саме незаконного робив спецслужбовець

Правоохоронці встановили, що з 2014 року й донині службовець родом з окупованого Донецька сприяє діяльності терористів так званої "республіки". Він бере активну участь у бойових діях проти військових ЗСУ та правоохоронців.

В експрацівника спецслужби є спеціальна освіта та професійні навички, щоб проводити розшуки та контррозвідку проти ЗСУ та СБУ.

Він був серед учасників незаконного збройного формування "Макіївський міський відділ Міністерства державної безпеки". Звинувачений активно вербував цивільне населення, щоб люди збирали інформацію про учасників АТО й ООС.

Затримання СБУ, пов'язані з Росією

Відколи почалась гібридна агресія Росії у 2014 році контррозвідка СБУ викрила понад 20 ворожих дипломатів-розвідників. Також правоохоронці затримали сотні диверсантів.

Зокрема, співробітники СБУ заочно повідомляли про підозру керівнику російської приватної військової компанії "Вагнер". Його вину встановили у межах досудового розслідування.

Також на Дніпропетровщині СБУ викривала злочин колишнього чиновника Повітряних сил ЗСУ. Експосадовець збирав секретну військову інформацію і намагався передавати її спецслужбам Росії.

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