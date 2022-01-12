Суд вирішив, що участь Новачека у бойових діях не доведена. Чеха визнали винним в участі в організованій злочинній групі, але не у тероризмі.

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Зважаючи на це, суд скоротив термін ув'язнення з 20 років до 6. Рішення апеляційної інстанції є фінальним.

Довідка. Окружний суд чеського міста Плзень у вересні 2021 року засудив Новачека до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Що відомо про дії Новачека на Донбасі

Засуджений визнав, що у 2015 році перебував на Сході України. Однак свою участь у бойових діях він заперечує.

За словами Новачека, він нібито поїхав до дівчини з Донецька, з якою познайомився онлайн, і вже на Донбасі йому запропонували приєднатися до проросійських бойовиків. Він також розповів, що працював кухарем.

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За даними звинувачення, чоловік насправді служив у розвідці, охороні й патрулі та брав участь у боях у складі військових формувань.

Участь чехів у війні на Донбасі: інші новини

Міський суд Праги у січні засудив до 20 років позбавлення волі громадянина Чехії. Він воював на Сході України на боці проросійських бойовиків і не повернувся на батьківщину.

У Празі засудили чеха Іржі Урбанека до 20 років ув'язнення за звинуваченням у тероризмі. Чоловік брав участь у бойових діях на боці військ окупанта під прізвиськом "Бегемот" з 2015 року.

У червні 2021 року у Чехії до 20 років тюремного ув'язнення засудили 32-річного Мартіна Кантора. Чоловік воював на боці окупантів Луганщини .

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