Але, попри таку позицію, чехи беруть участь у бойових діях на боці бойовиків. Про це в ефірі 24 каналу розповів старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Давид Стулік.

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Він зауважив, що згідно з соцопитуваннями, близько 60% осіб вважають те, що відбувається на Донбасі, російською агресією. Тобто суспільна думка у Чехії підтримує Україну.

Я думаю, що практично кожен громадянин Чехії обізнаний, що в Україні йде війна,

– підкреслив експерт.

І додав, більшість чехів ставляться дуже негативно до того, що громадяни їхньої країни воюють на боці Росії. Адже будь-яка нормальна людина в Чехії вважає загрозою так звані "Д/ЛНР".

Є чехи, які поїхали воювати на Донбас з ідеологічних причин, – Cтулік

За словами Стуліка, чехи беруть участь у війні на Донбасі з кількох причин. Наприклад, деякі люблять стріляти і воювати, але через якісь психічні проблеми їх не взяли в чеську професійну армію. Тобто вони шукали іншу можливість десь поїхати повоювати.

"Звичайно, є люди, які поїхали з ідеологічних причин. На жаль, у Чехії також є прихильники "русского міра", – вважає аналітик.

Він пояснив, деякі чехи вважають Україну "нацистською державою", яка принижує права російськомовних. Тому з цих ідеологічних міркувань вони й поїхали на Схід.

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