Але, попри таку позицію, чехи беруть участь у бойових діях на боці бойовиків. Про це в ефірі 24 каналу розповів старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Давид Стулік.
Зверніть увагу За війну проти України: Празький суд засудив громадянина Чехії до 20 років ув'язнення
Він зауважив, що згідно з соцопитуваннями, близько 60% осіб вважають те, що відбувається на Донбасі, російською агресією. Тобто суспільна думка у Чехії підтримує Україну.
Я думаю, що практично кожен громадянин Чехії обізнаний, що в Україні йде війна,
– підкреслив експерт.
І додав, більшість чехів ставляться дуже негативно до того, що громадяни їхньої країни воюють на боці Росії. Адже будь-яка нормальна людина в Чехії вважає загрозою так звані "Д/ЛНР".
Є чехи, які поїхали воювати на Донбас з ідеологічних причин, – Cтулік
За словами Стуліка, чехи беруть участь у війні на Донбасі з кількох причин. Наприклад, деякі люблять стріляти і воювати, але через якісь психічні проблеми їх не взяли в чеську професійну армію. Тобто вони шукали іншу можливість десь поїхати повоювати.
"Звичайно, є люди, які поїхали з ідеологічних причин. На жаль, у Чехії також є прихильники "русского міра", – вважає аналітик.
Він пояснив, деякі чехи вважають Україну "нацистською державою", яка принижує права російськомовних. Тому з цих ідеологічних міркувань вони й поїхали на Схід.
Стулік розповів, як чехи ставляться до війни на Донбасі: відео 24 каналу
Участь чехів у війні на Донбасі: що стало відомо
- Суд Чехії засудив 27-річного Лукаша Новачека до 20 років колонії суворого режиму за участь у війні на Сході України. Згідно з матеріалами справи, він поїхав на Донбас у липні 2015 року і брав активну участь у діяльності проросійських бойовиків.
- Празький суд засудив заочно ще одного громадянина Чехії – Іржі Урбанека – до 20-річного ув'язнення за аналогічними статтями.
- До того ще в червні 2021 року у Чехії до тих самих 20 років було засуджено Мартіна Кантора, який воював на боці так званої "ЛНР".