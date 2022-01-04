Ексвійськовий Мартін Сукуп у 2014 році прибув у Донецьк та брав участь у бойових діях на боці проросійських бойовиків. Зокрема, під Іловайськом і Дебальцевим.
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44-річний громадянин Чехії щонайменше до 2018 року був залучений до танкових підрозділів. Він очолював танкову роту, а згодом артилерійську батарею.
Представниця суду Сільвія Слепічкова заявила, що присутність ексвійськового на Донбасі підтверджують численні покази свідків, його активність у соцмережах, а також публікації в українських ЗМІ.
Адвокатка засудженого заявила про подання апеляції одразу після оголошення вироку. За її словами, дописи чоловіка у соцмережах та публікації у ЗМІ не є достатніми доказами його активної участі у бойових діях.
Посол України у Чехії Євген Перебийніс зазначив, що така кваліфікація є традиційною для подібних справ у Чехії. Зокрема, скоєння терористичного акту в складі організованого угрупування для підриву територіальної цілісності й суверенітету України.
На жаль, вирок поки що заочний, бо ця особа переховується на окупованих Росією територіях,
– заявив Євген Перебийніс.
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Викриття бойовиків на Донбасі: інші новини
- На Луганщині у районі спостережного пункту в зоні Операції Об'єднаних сил 27 грудня затримали проросійського бойовика. Він йшов у бік українських позицій мав "паспорт" псевдореспубліки.
- На Луганщині викрили 59-річну жінку, яка протягом 2 років проходила службу у військах бойовиків. Її затримали під час перевірки документів на блокпосту.
- Контррозвідники СБУ затримали на Донеччині проросійського бойовика. Він був учасником так званого штурмового підрозділу "Сомалі", який воював проти українських захисників.
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