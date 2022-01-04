Між Україною та Росією немає договору про обов'язкову екстрадицію, проте діють Європейська конвенція про видачу та Конвенція про правову допомогу, а також Конвенція про правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справ. Ці документи, мовиться у розслідуванні, Москва виконує вибірково.
Тим часом Окупанти повністю блокують більшість КПВВ на Донбасі
Найманців з Росії екстрадують в інші країни
Результат очевидний: російських найманців, які вбивали наших військових і цивільних, екстрадують в Україну, Узбекистан, Казахстан, Чехію та інші країни,
– повідомили джерела в українській спецслужбі.
За даними російської Федеральної служби виконання покарань, лише у 2021 році ухвалено рішення про екстрадицію з Росії 499 колишніх "ополченців", у 2020 році таких було 445. Більшість цих випадків навіть не згадують у ЗМІ.
Колишні "ополченці" не знаходять себе в Росії
Колишні так звані "ополченці" не знаходять себе після повернення до Росії, отож часто вони переходять на кримінальний шлях та об'єднуються у банди.
У Росії їх не сприймають як героїв-визволителів, їм доводиться йти на чорнову роботу і вони це сприймають як приниження. А потім влаштовують кримінальний терор,
– мовиться у розслідуванні.
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Останній резонансний випадок – екстрадиція вбивці та ґвалтівника
Однією із найбільш резонансних стала екстрадиція в Україну Олега Снідінова. Ще до війни уродженець Луганщини був засуджений за подвійне вбивство та зґвалтування. Він воював на боці окупантів, і навіть був так званим "позаштатним співробітником прокуратури" однієї з республік бойовиків.
Снідінов організував банду, яка тероризувала місцевих жителів, отож окупанти вирішили його позбутись. З-за ґрат чоловік втік до Росії, де хотів здобути громадянство, проте цього зробити не вдалось.
Попався по-дурному: його затримали співробітники ФСБ, коли Снідінов буянив на вулиці, і передали поліцейським. Коли "пробили" по базах, спливла докладна інформація щодо криміналу, і від "героя" вирішили позбутися: екстрадувати до України,
– мовиться у статті.
Яка доля найманців, які окуповували Крим:
- Російських найманців, які окуповували Крим, теж позбуваються.
- Так Овсепа Мінасяна, яка нагороджений медаллю "За повернення Криму", виселили зі службової квартири.
- Інформація про Мінасяна є і в базі розшуку МВС України.
- В Україні йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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