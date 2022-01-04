Между Украиной и Россией нет договора об обязательной экстрадиции, однако действуют Европейская конвенция о выдаче и Конвенция о правовой помощи, а также Конвенция о правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. Эти документы, говорится в расследовании, Москва выполняет избирательно.

Тем временем Оккупанты полностью блокируют большинство КПВВ на Донбассе

Наемников из России экстрадируют в другие страны

Результат очевиден: российских наемников, убивавших наших военных и гражданских, экстрадируют в Украину, Узбекистан, Казахстан, Чехию и другие страны,

– сообщили источники в украинской спецслужбе.

По данным российской Федеральной службы исполнения наказаний, только в 2021 году было принято решение об экстрадиции из России 499 бывших "ополченцев", в 2020 году таких было 445. Большинство этих случаев даже не упоминаются в СМИ.

Бывшие "ополченцы" не находят себя в России

Бывшие так называемые "ополченцы" не находят себя по возвращении в Россию, поэтому они часто переходят на криминальный путь и объединяются в банды.

В России их не воспринимают как героев-освободителей, им приходится идти на черновую работу и они воспринимают это как унижение. А потом устраивают криминальный террор,

– говорится в расследовании.

Читайте также В Донецкой области будут судить основателя детских военных клубов оккупантов

Последний резонансный случай – экстрадиция убийцы и насильника

Одной из наиболее резонансных стала экстрадиция в Украину Олега Снидинова. Еще до войны уроженец Луганщины был осужден за двойное убийство и изнасилование. Он воевал на стороне оккупантов, и даже был так называемым "внештатным сотрудником прокуратуры" одной из республик боевиков.

Снидинов организовал банду, которая терроризировала местных жителей, поэтому оккупанты решили его избавиться. Из-за решетки мужчина бежал в Россию, где хотел получить гражданство, однако этого сделать не удалось.

Попался глупо: его задержали сотрудники ФСБ, когда Снидинов буйствовал на улице, и передали полицейским. Когда "пробили" по базам, всплыла подробная информация относительно криминала, и от "героя" решили избавиться: экстрадировать в Украину,

– говорится в статье.

Какова судьба наемников, которые оккупировали Крым:

От российских наемников, которые оккупировали Крым, тоже избавляются.

Так, Овсепа Минасяна, который награжден медалью "За возвращение Крыма", выселили из служебной квартиры.

Информация о Минасяне есть и в базе розыска МВД Украины.

В Украине ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вычислили боевиков, которые захватывали украинский Крым: видео от InformNapalm