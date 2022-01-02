В Министерстве внутренних дел напомнили, что по решению командующего операции Объединенных сил, все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения с оккупированными территориями на Востоке Украины.

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Оккупанты блокируют движение через КПВВ

Российские оккупанты продолжают полностью блокировать движение на 5 из 7 дорожных коридоров.

КПВВ "Станица Луганская"

Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляют только в Станице Луганской. За неделю интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась на 9%. Через этот дорожный коридор:

на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 553 человека,

на контролируемую территорию – 5 512.

Дорожный коридор "Новотроицкое"

Через КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. За последнюю неделю линию разграничения в контрольном пункте пересекли:

424 человека и 84 автомобиля во временно оккупированную часть Донецкой области,

292 человека и 72 машины – на подконтрольную украинской власти территорию.

КПВВ "Счастье"

Через этот пункт проехали 3 грузовика с гуманитарным грузом от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории доставили:

строительные материалы,

товары медицинского назначения,

компьютерную технику.

Общий вес помощи составил более 28 тонн.

Напоминаем, что постановлением правительства 29 декабря 2021 года отменили требование о самоизоляции для людей, которые выезжают с временно оккупированной территории через КПВВ.

Россия готова разблокировать КПВВ при одном условии

Недавно в России назвали новое условие открытия КПВВ на Донбассе. Теперь оккупанты хотят, чтобы Украина признала их несертифицированную вакцину "Спутник V".

Однако украинская сторона не будет идти на провокации боевиков.

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