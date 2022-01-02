В Министерстве внутренних дел напомнили, что по решению командующего операции Объединенных сил, все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения с оккупированными территориями на Востоке Украины.
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Оккупанты блокируют движение через КПВВ
Российские оккупанты продолжают полностью блокировать движение на 5 из 7 дорожных коридоров.
КПВВ "Станица Луганская"
Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляют только в Станице Луганской. За неделю интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась на 9%. Через этот дорожный коридор:
- на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 553 человека,
- на контролируемую территорию – 5 512.
Дорожный коридор "Новотроицкое"
Через КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. За последнюю неделю линию разграничения в контрольном пункте пересекли:
- 424 человека и 84 автомобиля во временно оккупированную часть Донецкой области,
- 292 человека и 72 машины – на подконтрольную украинской власти территорию.
КПВВ "Счастье"
Через этот пункт проехали 3 грузовика с гуманитарным грузом от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории доставили:
- строительные материалы,
- товары медицинского назначения,
- компьютерную технику.
Общий вес помощи составил более 28 тонн.
Россия готова разблокировать КПВВ при одном условии
- Недавно в России назвали новое условие открытия КПВВ на Донбассе. Теперь оккупанты хотят, чтобы Украина признала их несертифицированную вакцину "Спутник V".
- Однако украинская сторона не будет идти на провокации боевиков.
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